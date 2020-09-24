Украина имеет полное право перекрывать технологическое сооружение, по которому поступает вода на временно оккупированный Крымский полуостров
Как передает Politeka.net, такую позицию озвучил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, такую позицию озвучил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на своей страничке в Facebook.
По его словам, заявления оккупационных властей по поводу водоснабжения Крыма неуместны, поскольку река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России и никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воды для людей, проживающих на выше указанных территориях
"Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право", - подчеркнул Кориневич.
Также дипломат отметил, что "ни одно другое государство не имеет права распоряжаться каналом", поскольку это украинское сооружение.
Ранее мы сообщали, что крымчане пожаловались Госдуме РФ на катастрофическую ситуацию с водой на территории оккупированного полуострова.
Так, в одном из крымских пабликов появились обращения к депутатам Госдумы РФ, представляющим интересы полуострова, и лично к так называемому главе Крыма Сергею Аксенову.
Жители полуострова требуют объяснений относительно того, какие меры Симферополь предлагает Кремль для разрешения кризиса с водой.
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Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.
Как сообщала Politeka, туристы из РФ разозлили крымчан, газоны превратили в пляж.
Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.