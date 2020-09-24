По его словам, заявления оккупационных властей по поводу водоснабжения Крыма неуместны, поскольку река Днепр свободно течет по территории Украины, Беларуси и России и никто не перекрывал ее русло и доступ к ее воды для людей, проживающих на выше указанных территориях

"Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируется из государственного бюджета Украины. На это Украина имеет полное право", - подчеркнул Кориневич.

Также дипломат отметил, что "ни одно другое государство не имеет права распоряжаться каналом", поскольку это украинское сооружение.