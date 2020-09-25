У жителів Криму з кранів тече вода чорного кольору
Як передає Politeka, відповідне відео з'явилось у Твіттері.
Так, опубліковані в соцмережі кадри свідчать, що ситуація з водою на території окупованого Криму продовжує стрімко погіршуватися.
На відео можна побачити, яка "вода" ллється з кранів жителів Сімферополя. Один з жителів півострова зняв на камеру свого мобільного телефону темно-коричневу рідину у ванній своєї квартири.
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"Доброго ранку, Симферополь. Нафта пішла) 24.09. А так були б солдати НАТО", - іронізує автор відео.
У туалеті в зливний бачок набирається субстанція такого ж кольору і консистенції.
Відео з'явилося в соціальних мережах 24 вересня 2020 року. Користувачі відзначають, що така вода в міському водопроводі стане справжньою катастрофою для сантехніки квартир Сімферополя, яка швидко прийде в непридатність і буде зіпсована.
Слід зазначити, що дана катастрофа з водою може очікувати і на всю систему водопроводу і каналізації, оскільки така вода завдасть комунікаціям непоправної шкоди. Судячи з усього, росіяни планують закачати в батареї і в системи опалення таку ж субстанцію з непрогнозованими наслідками.
Як відомо, проблема з водою на території Криму давно загострилась, тому що Україна відмовилась забезпечувати водою анексовану в неї територію. Росіяни тим часом неспроможні налагодити якісне водопостачання в Криму.
Нагадаємо, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.
Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.