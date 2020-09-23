Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив Україну в окупації Донбасу

За словами дипломата, що Україні доведеться в обов'язковому порядку виконати досягнуті раніше домовленості у Мінську, а європейські держави нібито підштовхують країну до їх порушення.

"Це, напевно, має бути вважають у Києві як недвозначний сигнал про неприпустимість спроб поставити ці Мінські угоди з ніг на голову і поміняти їх послідовність, поставивши на перше місце фактично окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей, де були проголошені так звані "народні республіки", - передає слова Лаврова видання "Хвиля".

Сергей Лавров

Раніше ми повідомляли, що РФ перекидає військову техніку і боєприпаси на Донбас під час дії перемир'я.

Згідно з даними розвідки, з початку вересня через неконтрольовані України ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях завезено паливо, боєприпаси і навіть комплекси "Град".

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Також ми повідомляли, що на окупованих територіях Донбасу почалися проблеми, які давно відбуваються на території анексованого Криму

Зокрема, на окупованих територіях Донбасу почалися проблеми з водопостачанням. Жителі селищ Тореза тижнями не отримують воду, в місті вона йде кілька годин на день, а пізніше її знову відключають.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.



 