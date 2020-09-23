Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив Україну в окупації Донбасу
За словами дипломата, що Україні доведеться в обов'язковому порядку виконати досягнуті раніше домовленості у Мінську, а європейські держави нібито підштовхують країну до їх порушення.
"Це, напевно, має бути вважають у Києві як недвозначний сигнал про неприпустимість спроб поставити ці Мінські угоди з ніг на голову і поміняти їх послідовність, поставивши на перше місце фактично окупацію окремих районів Донецької та Луганської областей, де були проголошені так звані "народні республіки", - передає слова Лаврова видання "Хвиля".
Раніше ми повідомляли, що РФ перекидає військову техніку і боєприпаси на Донбас під час дії перемир'я.
Згідно з даними розвідки, з початку вересня через неконтрольовані України ділянки кордону з Росії на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях завезено паливо, боєприпаси і навіть комплекси "Град".
Пишногруда "наречена" Харламова подражнила полуничками, змусивши чоловіків червоніти: "Запрещенка"
Повністю роздягнена ангел Victoria's Secret показала чоловікам райські місця: "Богиня"
У Харкові з лікарень масово звільняються медики, лікарі панікують: "Зіткнулися з величезним навантаженням"
Російська Кардашьян довела до блаженства спекотною позою в мікро-бікіні: "Сама досконалість"
Також ми повідомляли, що на окупованих територіях Донбасу почалися проблеми, які давно відбуваються на території анексованого Криму
Зокрема, на окупованих територіях Донбасу почалися проблеми з водопостачанням. Жителі селищ Тореза тижнями не отримують воду, в місті вона йде кілька годин на день, а пізніше її знову відключають.
Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".
Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.