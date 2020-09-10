Російський письменник Віктор Шендерович розповів, чому стадно бути громадянином РФ

За його словами, зараз в РФ склалися такі реалії, що нормальній людині соромно і тоскно бути громадянином цієї країни. А найгірше те, що росіяни самі дозволили зробити з себе рабів.

Про це він написав у своєму блозі на сторінках видання Обозреватель.

"Соромно і тоскно бути громадянином РФ. Ми дозволили зробити себе рабами. І ми несемо пряму відповідальність за те, що ця злочинна держава, від нашого імені, творить зовні",- написав письменник.

Він також пояснив, що вже давно не новина, що росіяни часто підтримують тиранів на високих посадах. Те ж саме зараз відбувається і з протестами в Білорусі - росіяни на боці силовиків Лукашенка, які агресивно принижують білорусів. Письменник назвав позицію росіян "зрадою білоруського народу".

Письменни Шендерович додав, що рано чи пізно Росії доведеться відповісти за цю зраду, адже в історії невідомі факти, "щоб така колективна гидота сходила нації з рук".

"Російська Федерація сьогодні - пряме історичне зло. І росіяни, винні або не винні прямо в цьому злі, несуть відповідальність за це, звичайно. А яким саме чином прийде розплата - це вже історичні подробиці", - зазначив він.

Нагадаємо, що Шендерович перерахував наслідки анексії Криму.

Як повідомляла Politeka, Шендерович поставив "діагноз" росіянам, які підтримали анексію Криму.

Також Politeka писала, що Шендерович вказав росіянам на помилку в Україні.