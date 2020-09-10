Российский писатель Виктор Шендерович рассказал, почему стадно быть гражданином РФ
По его словам, сейчас в РФ сложилась такие реалии, что нормальному человеку стыдно и тоскливо быть гражданином этой страны. А хуже всего то, что россияне сами позволили сделать из себя рабов.
Об этом он написал в своем блоге на страницах издания Обозреватель.
"Стыдно и тоскливо быть гражданином РФ. Мы позволили сделать себя рабами. И мы несем прямую ответственность за то, что это преступное государство, от нашего имени, творит снаружи", - написал писатель.
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Он также объяснил, что уже давно не новость, что россияне часто поддерживают тиранов на высоких должностях. То же самое сейчас происходит и с протестами в Беларуси - россияне на стороне силовиков Лукашенко, которые агрессивно унижают белоруссов. Писатель назвал позицию россиян "предательством белорусского народа".
Он добавил, что рано или поздно России придется ответить за это предательство, ведь в истории неизвестны факты, "чтобы такая коллективная мерзость сходила нации с рук".
"Российская Федерация сегодня - прямое историческое зло. И россияне, виноватые или не виноватые прямо в этом зле, несут ответственность за это, конечно. А каким именно образом придет расплата - это уже исторические подробности", - отметил он.
Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма.
Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма.
Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.