ОБСЄ засікла на Донбасі групу військових вантажівок біля кордону з Росією

Переміщення військової техніки спостерігається на тимчасово окупованій Росією території Донбасу.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 8 вересня.

Зокрема, спостерігачі відзначили, що їхні висновки базуються на доступних даних повітряного спостереження.

"30 серпня виявлено наявність трьох вантажівок військового типу, які стояли припарковані на асфальтованій дорозі приблизно за 3,8 км на південний схід від пункту пропуску на кордоні поблизу населеного пункту Вознесенівка (колишній Червонопартизанськ; 65 км на південний схід від Луганська), в районі поблизу кордону з Російською Федерацією", - йдеться в документі.

Показово, що поблизу тієї ж Вознесенівки ОБСЄ зафіксувала обмеження свободи пересування СММ. Саме там знаходиться неконтрольована Урядом України ділянка кордону з країною-агресором.

Також раніше повідомлялося, що ситуація на фронті різко загострилася, адже російські військові почали систематичні обстріли ЗСУ. Про це повідомив військовий кореспондент і журналіст Андрій Цаплієнко.

На передовій зараз відбувається складна ситуація, Донбас буквально здригнувся від атаки бойовиків. Загострення відбулося у складі російських збройних формувань і було б неможливо без команди з Кремля. Це ще один доказ, що мир з Росією неможливий.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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