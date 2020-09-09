ОБСЕ засекла на Донбассе группу военных грузовиков возле границы с Россией
Перемещение военной техники наблюдается на временно оккупированной Россией территории Донбасса.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 8 сентября.
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В частности, наблюдатели отметили, что их выводы базируются на доступных данных воздушного наблюдения.
"30 августа выявлено наличие трех грузовиков военного типа, которые стояли припаркованные на асфальтированной дороге примерно за 3,8 км к юго-востоку от пункта пропуска на границе вблизи населенного пункта Вознесеновка (бывший Червонопартизанск; 65 км к юго-востоку от Луганска), в районе вблизи границы с Российской Федерацией", – говорится в документе.
Показательно, что вблизи той же Вознесеновки ОБСЕ зафиксировала ограничение свободы передвижения СММ. Именно там находится неконтролируемый правительством Украины участок границы со страной-агрессором.
Также ранее сообщалось, что ситуация на фронте резко обострилась, ведь российские военные начали систематические обстрелы ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент и журналист Андрей Цаплиенко.
На передовой сейчас происходит сложная ситуация, Донбасс буквально содрогнулся от атаки боевиков. Обострение произошло в составе российских вооруженных формирований и было бы невозможно без команды из Кремля. Поэтому это еще одно доказательство того, что мир с Россией невозможен.
Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".
Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.