Збройні сили України не можуть поновити бойові дії на Донбасі через домовленість про всеосяжне перемир'я
Як передає Politeka, про це сказав військовий експерт Олег Жданов в коментарі Obozrevatel TV.
Тим не менш, як наголосив експерт, російська сторона може почати активні бойові дії в будь-який час, і вони можуть бути будь-якої потужності.
За словами Жданова, рішення, яке було прийнято Україною, являє собою "великий політичний крок, який не має зворотної дії". Разом з тим, відсутнє чітке визначення сторони противника, з яким укладались домовленості про припинення вогню.
"Тієї сторони на сьогодні не існує. Хто така "та сторона" - ніхто не знає", - сказав Жданов.
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У цьому контексті він нагадав, що Росія неодноразово заявляла, що не вважає себе стороною конфлікту на сході України, і що не може гарантувати виконання домовленостей "тією стороною" - мовляв, РФ нібито не має впливу на бойовиків.
Таким чином, як зазначив експерт, "в зриві режиму тиші нас (Україну, - ред.) будуть звинувачувати, а їх (Росію, - ред.) не будуть".
На його думку, в цій ситуації російська сторона може відновити активні бойові дії на Донбасі в будь-який час.
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