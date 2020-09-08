При этом РФ может начать активные боевые действия в любую минуту

Вооруженные силы Украины не могут возобновить боевые действия на Донбассе из-за договоренностей о всеобъемлющем перемирии

Как передает Politeka, об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии Obozrevatel TV.

Тем не менее, как отметил эксперт, российская сторона может начать активные боевые действия в любое время, и они могут быть любой мощности.

По словам Жданова, решение, которое было принято Украиной, представляет собой "большой политический шаг, который не имеет обратного действия". Вместе с тем, отсутствует четкое определение стороны противника, с которым заключались договоренности о прекращении огня.

"Той стороны на сегодня не существует. Кто такая "та сторона" - никто не знает", - сказал Жданов.

В этом контексте он напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что не считает себя стороной конфликта на востоке Украины, и что не может гарантировать выполнение договоренностей "той стороной" - мол, РФ якобы не имеет влияния на боевиков.

Таким образом, как отметил эксперт, "в срыве режима тишины нас (Украину, - ред.) будут обвинять, а их (Россию, - ред.) не будут".

По его мнению, в этой ситуации российская сторона может возобновить активные боевые действия на Донбассе в любое время.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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