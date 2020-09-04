Російський священик брав участь у катуваннях та допитах полонених в "ДНР"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ.
Так, українська спецслужба встановила особу російського священника, який допитував українських полонених на окупованих територіях Донбасу.
Зазначається, що російський священнослужитель однієї із конфесій служив у одному з храмів Донецька. У 2014 році він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку "Восток" так званої "ДНР" в якості військового капелана і полкового священника. Потім його "підвищили" до помічника командира.
Співробітники Служби безпеки України встановили, що "служитель церкви" неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, а такж давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.
Терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.
"Терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні СБУ.
Наразі за даним фактом триває досудове слідство.
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Нагадаємо, командир бойовиків розповів про бажання розстріляти Гіркіна.
Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР", Пушилін пішов наперекір Басуріну.
Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.