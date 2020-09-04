Російський священик брав участь у катуваннях та допитах полонених в "ДНР" Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу СБУ Так, українська спецслужба встановила особу російського священника, який допитував українських полонених на окупованих територіях Донбасу.

Зазначається, що російський священнослужитель однієї із конфесій служив у одному з храмів Донецька. У 2014 році він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку "Восток" так званої "ДНР" в якості військового капелана і полкового священника. Потім його "підвищили" до помічника командира.

Співробітники Служби безпеки України встановили, що "служитель церкви" неодноразово брав участь у допитах українських полонених і тортурах, а такж давав вказівки щодо незаконного ув’язнення громадян.

Терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів. "Терористу заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні СБУ. Наразі за даним фактом триває досудове слідство.

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