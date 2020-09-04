Российский священник участвовал в пытках и допросах пленных в "ДНР"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Так, украинская спецслужба установила личность российского священника, который допрашивал украинских пленных на оккупированных территориях Донбасса.
Отмечается, что российский священнослужитель одной из конфессий служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР" в качестве военного капеллана и полкового священника. Затем его "повысили" до помощника командира.
Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что "служитель церкви" неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках, а также давал указания относительно незаконного заключения граждан.
Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.
"Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении СБУ.
По данному факту продолжается досудебное расследование.
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