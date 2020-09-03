В Росії заговорили про необхідність антиукраїнських санкцій через навчання у школах державною мовою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, керівник фракції "Справедлива ​​Росія" у Держдумі РФ Сергій Миронов запропонував ввести санкції проти України через те, що освітній процес у країні здійснюється державною мовою.

Російський політик трактував перехід шкіл на українську мову як "порушення прав громадян".

"На наших очах українська влада порушує ключові права громадян. Мільйони російськомовних жителів України позбавляються права вчити своїх дітей рідною мовою. Новий президент не зробив нічого з того, що обіцяв. Він не зупинив ні війну на Донбасі, ні дискримінацію російськомовних жителів. Необхідно ввести санкції проти України", - заявив Миронов.

Раніше повідомлялось, що колишня нардепка Ірина Фаріон, у свою чергу, назвала недостатньою боротьбу влади за інтереси України.

"У мене питання до угорців і московитів: скільки українських шкіл на вашій території? На ваших землях проживає велика кількість українців, то чому ні в Угорщині, ні в Росії немає жодної україномовної школи?” - обурилась Фаріон.

За її словами, на тлі мовного питання в освітній галузі українська влада мала б сказати: "не подобається – які проблеми, спакував валізи і поїхав у Будапешт, всі кордони відкриті".

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

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