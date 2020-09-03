В Росії заговорили про необхідність антиукраїнських санкцій через навчання у школах державною мовою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
Так, керівник фракції "Справедлива Росія" у Держдумі РФ Сергій Миронов запропонував ввести санкції проти України через те, що освітній процес у країні здійснюється державною мовою.
Російський політик трактував перехід шкіл на українську мову як "порушення прав громадян".
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"На наших очах українська влада порушує ключові права громадян. Мільйони російськомовних жителів України позбавляються права вчити своїх дітей рідною мовою. Новий президент не зробив нічого з того, що обіцяв. Він не зупинив ні війну на Донбасі, ні дискримінацію російськомовних жителів. Необхідно ввести санкції проти України", - заявив Миронов.
Раніше повідомлялось, що колишня нардепка Ірина Фаріон, у свою чергу, назвала недостатньою боротьбу влади за інтереси України.
"У мене питання до угорців і московитів: скільки українських шкіл на вашій території? На ваших землях проживає велика кількість українців, то чому ні в Угорщині, ні в Росії немає жодної україномовної школи?” - обурилась Фаріон.
За її словами, на тлі мовного питання в освітній галузі українська влада мала б сказати: "не подобається – які проблеми, спакував валізи і поїхав у Будапешт, всі кордони відкриті".
Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.
Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про поділ України.