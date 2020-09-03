В России заговорили о необходимости антиукраинских санкций из-за обучения в школах на государственном языке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов предложил ввести санкции против Украины из-за того, что образовательный процесс в стране осуществляется на государственном языке.

Российский политик трактовал переход школ на украинский язык как "нарушение прав граждан".

"На наших глазах украинская власть нарушает ключевые права граждан. Миллионы русскоязычных жителей Украины лишаются права учить своих детей на родном языке. Новый президент не сделал ничего из того, что обещал. Он не остановил ни войну на Донбассе, ни дискриминацию русскоязычных жителей. Необходимо ввести санкции против Украины", - заявил Миронов.

Ранее сообщалось, что бывшая нардеп Ирина Фарион, в свою очередь, назвала недостаточной борьбу властей за интересы Украины.

"У меня вопрос к венграм и московитам: сколько украинских школ на вашей территории? На ваших землях проживает большое количество украинцев, так почему ни в Венгрии, ни в России нет ни одной украиноязычной школы?” - возмутилась Фарион.

По ее словам, на фоне языкового вопроса в образовательной отрасли украинская власть должна была бы сказать: "не нравится – какие проблемы, упаковал чемоданы и уехал в Будапешт, все границы открыты".

Напомним, что писатель Капранов пояснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.