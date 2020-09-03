Учням розповіли про покарання за участь в акціях протесту

У Білорусі міліція взялась за проведення "профілактичних бесід" зі школярами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Nexta.

Так, один з білоруських школярів зняв на відео візит міліцейської, яка розповідала учням про те, що їм "світить" у разі скоєння адміністративних порушень. Вона перелічувала відповідні статті та розповідала про передбачуване законом покарання.

"Гастролери з міліції продовжують їздити по школам і залякувати дітей статтями про адміністративне правопорушення. Напевно, розраховують таким чином на корені присікти будь-яке бажання молоді виступати проти системи. Судячи з реакції школярів, залякати їх все ж не вдалося", - йдеться в підписі до відео.

Також у повідомленні наголосили, що співробітників міліції під час служби знімати на камеру можна.

При цьому на відео можна побачити, що жінка-міліціонер, побачивши, що один з учнів знімає її на камеру телефону, змушує його припинити зйомку та навіть видалити відзняті кадри.

"Вимкни будь ласка телефон і зітри запис. Значить, молодий чоловіче, я вас попереджаю, що якщо ви викладете цей запис у соцмережу..." - сказала міліонерка, подходячи до школяра, після чого відео припинється.

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