Бывший председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич призвал сделать белорусский единственным государственным языком

Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм», передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Как известно, сейчас в стране государственных языка два – российский и белорусский. Такое решение соответствует Конституции Беларуси. Русский получил особый статус в республике в результате национального референдума 1995 года. Тогда «за» проголосовали более 90% населения.

По мнению Шушкевича, сейчас в его стране из граждан буквально «выдавливают» их культуру и язык. Даже сам президент Александр Лукашенко редко выступает на белорусском языке, поскольку плохо им владеет из-за малограмотности.

Бывший политик заявил, что при Лукашенко выросло поколение людей, которое не могло получить даже начальное образование на белорусском языке, а сам президент – «антибеларус», «жалкий троечник» и «необразованный хам».

«Государственным языком должен быть один язык ‒ белорусский, потому что у него нет больше родины», ‒ сказал Шушкевич, отметив, что переход к чистому белорусскому языку будет сложным и длительным.

Гость эфира отметил также и тот факт, что между двумя странами никогда не было межнациональной розни, однако подчеркнул, что жители республики «всегда хотели быть белорусами».

Отметим, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на форуме «Территория смыслов» оскандалился заявлением о том, что белорусский язык – искусственно созданный, а также осудил тех белорусов, которые выступают против русского во всех сферах жизни страны.

Ранее мы писали о том, что Россия внезапно решила «простить» Беларуси долг в миллиард долларов. Об этом заявил глава республики на совещании в Минске. По его словам, эти деньги «станут хорошим стимулом дл укрепления национальной валюты».

Напомним, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

Как писала Politeka, зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.

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