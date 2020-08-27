В сети активно распространяют видео, как ОМОН избивает задержанных в Беларуси протестующих

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на белорусские СМИ.

Так, гражданин Беларуси снял на видео, как сотрудники ОМОНа применяют силу против задержанных участников протестов.

Данное видео было снято еще 10 августа во время протестов в Минске. На записи можно увидеть, как ОМОНовцы хватали людей и тащили их в автозак, исключением не стал и автор данного видео. Он стоял в стороне и снимал все на камеру, как вдруг его схватили и потащили к служебному автомобилю. Туда же белорусские силовики затащили еще нескольких задержанных. ОМОНовцы избивали людей, заставляли их ложиться на пол друг на друга, также звучала нецензурная лексика и угрозы в адрес задержанных. Автор видео попытался сказать силовикам, что он просто шел с работы и не является участником протестов, но те не стали его слушать.

"Рот свой ***ный закрыл, на ***, понял, ***?! Еще один звук, и я в**у всех, на ***", - заявил один из силовиков.

Также на видео можно услышать, как силовики избивают дубинками задержанных, называя их "животными", и задержанные мужчины плачут от боли, однако ОМОНовцы не прекращают применять сиду и высмеивают это.

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