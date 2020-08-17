"Лукашенко не просуществовал бы и несколько месяцев"

Беларусь является источником больших доходов для тех, кто пользуется общей с этой страной границей

Такое мнение в 2004 году высказал в интервью Радио Свобода российский политик Константин Боровой, передает Politeka.

Эксперт объяснил, что имеет ввиду, в том числе и российские спецслужбы.

"Полная ответственность за происходящее в Беларуси - у российской власти, если быть точным - у Путина. Если бы не позиция России по поддержке Лукашенко силой (а на территории Беларуси очень серьезные спецслужбы), Лукашенко не просуществовал бы и несколько месяцев", – считает Константин Боровой.

Политик высказал мнение, что не имеет смысла оценивать ситуацию в Беларуси с правовой точки зрения.

"Я бы проанализировал ситуацию вокруг Беларуси через 5-6 лет, когда Лукашенко будет отстранен от власти. Тогда референдум (имеется ввиду референдум, состоявшийся в Беларуси 17 октября 2004 года. Вопрос на референдум выносился один и звучал он следующим образом: "Разрешаете ли вы первому президенту Беларуси Лукашенко участвовать в качестве кандидата в президенты Беларуси в выборах президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Конституции Беларуси в следующей редакции: "Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании?", – прим. ред.) будет расценен как прямое нападение на права и свободы граждан Беларуси, как обычное уголовное преступление Лукашенко, за которое ему придется ответить", – добавил Константин Боровой.

Politeka сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко снова провел переговоры с Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора, лидеры государств обсудили ситуацию в Беларуси.

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"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

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