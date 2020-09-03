Ученикам рассказали о наказании за участие в акциях протеста

В Беларуси милиция взялась за проведение "профилактических бесед" со школьниками

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Nexta.

Так, один из белорусских школьников снял на видео визит милицейской, которая рассказывала ученикам о том, что им "светит" в случае совершения административных нарушений. Она перечисляла соответствующие статьи и рассказывала о предполагаемом законом наказании.

"Гастролеры из милиции продолжают ездить по школам и запугивать детей статьями об административном правонарушении. Наверное, рассчитывают таким образом на корню пресечь любое желание молодежи выступать против системы. Судя по реакции школьников, запугать их все же не удалось", - говорится в подписи к видео.

Также в сообщении отметили, что сотрудников милиции во время службы снимать на камеру можно.

При этом на видео можно наблюдать, что женщина-милиционер, увидев, что один из учеников снимает ее на камеру телефона, заставляет его прекратить съемку и даже удалить отснятые кадры.

"Выключи пожалуйста телефон и сотри запись. Значит, молодой человек, я вас предупреждаю, что если вы выложите эту запись в соцсеть..." - сказала миллионерша, подходя к школьнику, после чего видео прекращается.

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