Український письменник Андрій Курков розповів про те, якою стала Україна за 29 років незалежності



Він пояснив, що незалежність в першу чергу починається з людини, а не з країни. У тому випадку, коли кожен українець відчує себе незалежним, тоді він відчує себе в незалежній державі. Але при цьому він повинен відчувати себе захищеним країною, в якій живе.

Про це він розповів у розмові з журналістами видання lifestyle.24tv.ua.

Крім того, він розповів, яким способом можна об'єднати українців. За його словами в цьому допоможе відмова від узагальнення, адже жителі України дуже різні.

"Об'єднуючим фактором для всієї країни може стати відмова від узагальнення. Українці - дуже різні, ми маємо Козацький елемент у своєму характері. Готові бунтувати і не слухати законів. Але в той же час є українці в Бессарабії, які зовсім інші, які, може, більш вперті і менш конфліктні, ніж українці з Центральної або Західної України", - заявив письменник.

Також раніше повідомлялося, що відомий український письменник Андрій Курков розповів про перспективи Донбасу. За його словами, Росія допомагає окупованим територіям Донбасу знищувати самих себе, через те, що програє війну.

На думку письменника, Донбас зараз являє собою марну вороже налаштовану територію, деградація якої лише продовжиться. Письменник вважає, що Донбас приречений на нестабільність в найближчі десятиліття.

Як повідомляла Politeka, письменник Курков застеріг Україну від нової небезпеки

Також Politeka писала, що письменник Курков пояснив, як Росія обіляє свою репутацію в світі.