Український письменник Андрій Курков висловився про маніпуляції Кремля
На його думку, Російська Федерація обіляє заплямовану репутацію в світі шляхом покупки певних культурних статусів, а також активною пропагандою своїх відомих геніїв.
У цілому вони хитро і вміло використовують культуру для досягнення своїх політичних цілей. Таку думку він озвучив 2018 року в інтерв'ю журналу "Країна".
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"Росія — майстер у використанні культури як інструменту політичного впливу. Знають, що кожен освічений європеєць любить Федора Достоєвського. Всюди пропагують своє. Платять гроші за участь своїх письменників у книжкових ярмарках. Неодноразово купували на них статус країни-почесного гостя. Створюють враження, що російська культура домінує у світі. Через це покращується імідж негативної політики Кремля", — пояснив він.
За його словами, така політика культурного поступу країни-агресора вибудувана на славу видатних особистостей минулого. Що стосується сучасності, то лише невелика кількість культурної еліти Росії дійсно є такою і служить мистецтву, а не злочинної влади Кремля.
"У Росії є якісна культура, принципово аполітична, яка протиставляє себе владі. Серед письменників — це Борис Акунін, Володимир Сорокін, Тетяна Щербина, Людмила Улицька. Але більшість діячів культури і мистецтва підтримують Путіна (президента Росії. — прим. ред.), дають себе використовувати. Виступають, де скажуть: у Сирії перед військами Асада, в окупованому Донецьку", — підкреслив письменник.
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