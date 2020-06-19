Український письменник Андрій Курков застеріг Україну про небезпеку з боку інших країн

Він вважає, що Україна веде дещо неправильний діалог з сусідніми Польщею та Угорщиною, у зв'язку з чим може довести ситуацію до того, що її ворогом стане не тільки Росія.

Ці конфлікти, підкреслює він, будуть не такими жорсткими, як протистояння кремлівським агресорам, але все ж негативно позначаться на долі країни. Свою точку зору він висловив 2018 року в інтерв'ю журналу "Країна".

Письменник додав, що в цілому українці є неконфліктною нацією на відміну від росіян, оскільки вільні у своїх думках і не зациклені на одному політичному кумиру з його ідеологією.

"Історично Україна — це анархічна територія. У нас ніколи не було царя. Гетьманів обирали самі. Ця анархія була демократична. При цьому ніколи не поважали владу і закони. У Росії переважає монархічна форма. Завжди був цар, якого любили. А коли не любили — вбивали і любили наступного. Зараз цим царем є Путін. Для того, щоб об'єднатися, росіянам потрібно багато ворогів. У нас ворог поки один — Російська Федерація", — вважає Курков.

Разом з тим, письменник відзначає, що після двох революцій в Україні та початку війни на Донбасі історична традиція держави почала небезпечно змінюватися, збираючи навколо нього нових ворогів. Примітно, що винною в цьому Курков вважає саму Україну, яка нібито почала перегинати палицю в деяких моментах спілкування з сусідніми європейськими країнами.

"Якщо і далі Україна буде дурною, то створить ворогів з Польщею, Угорщиною. Хоча вони не такі запеклі, як Росія. Тому що є частиною Євросоюзу, який нас підтримує. З Угорщиною повинні вирішити мовні проблеми, з Польщею — питання Волинської трагедії. Крапку в ній повинні поставити науковці, а не політики. Ми довго мали комплекс неповноцінності. Наполовину він зник після Помаранчевої революції, остаточно — після Евромайдана, початку війни. Тепер важливо не придбати комплекс надповноцінності. Це коли починаєш плювати на сусідів, вимагати, щоб усі вибачалися і кланялися тобі", — озвучив свою думку письменник.

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