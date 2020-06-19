Украинский писатель Андрей Курков предостерег Украину об опасности со стороны других стран

Он считает, что Украина ведет несколько неправильный диалог с соседними Польшей и Венгрией, в связи с чем может довести ситуацию до того, что ее врагом станет не только Россия.

Эти конфликты, подчеркивает он, будут не такими жесткими, как противостояние кремлевским агрессорам, но все же негативно скажутся на судьбе страны. Свою точку зрения он выразил 2018 года в интервью журналу "Країна".

Писатель добавил, что в целом украинцы являются неконфликтной нацией в отличие от россиян, поскольку свободны в своих мыслях и не зациклены на одном политическом кумире с его идеологией.

"Исторически Украина — это анархическая территория. У нас никогда не было царя. Гетманов выбирали сами. Эта анархия была демократическая. При этом никогда не уважали власть и законы. В России преобладает монархическая форма. Всегда был царь, которого любили. А когда не любили — убивали и любили следующего. Сейчас этим царем является Путин. Для того, чтобы объединиться, россиянам нужно много врагов. У нас враг пока один — Российская Федерация", — считает Курков.

Вместе с тем, писатель отмечает, что после двух революций в Украине и начала войны на Донбассе историческая традиция государства начала опасно меняться, собирая вокруг него новых врагов. Примечательно, что виновной в этом Курков считает саму Украину, которая якобы начала перегибать палку в некоторых моментах общения с соседними европейскими странами.

"Если и дальше Украина будет глупой, то создаст врагов из Польши, Венгрии. Хотя они не будут такие ожесточенные, как Россия. Потому что есть частью Евросоюза, который нас поддерживает. С Венгрией надо решить языковые проблемы, с Польшей — вопрос Волынской трагедии. Точку в ней должны поставить ученые, а не политики. Мы долго имели комплекс неполноценности. Наполовину он исчез после Оранжевой революции, окончательно — после Евромайдана, начала войны. Теперь важно не приобрести комплекс сверхполноценности. Это когда начинаешь плевать на соседей, требовать, чтобы все извинялись и кланялись тебе", — озвучил свое мнение писатель.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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