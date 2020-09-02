Украинский писатель Андрей Курков рассказал о том, какой стала Украина за 29 лет независимости



Он объяснил, что независимость в первую очередь начинается с человека, а не со страны. В том случае, когда каждый украинец почувствует себя независимым, тогда он почувствует себя в независимом государстве. Но при этом он должен чувствовать себя защищенным страной, в которой живет.

Об этом он рассказал в разговоре с журналистами издания lifestyle.24tv.ua.

Кроме того, он рассказал, каким способом можно объединить украинцев. По его словам в этом поможет отказ от обобщения, ведь жители Украины очень разные.

"Объединяющим фактором для всей страны может стать отказ от обобщения. Украинцы – очень разные, мы имеем казацкий элемент в своем характере. Готовы бунтовать и не слушать законов. Но в то же время есть украинцы в Бессарабии, которые совсем другие, которые, может, более упрямы и менее конфликтны, чем украинцы из Центральной или Западной Украины", - заявил писатель.

Также ранее сообщалось, что известный украинский писатель Андрей Курков рассказал о перспективах Донбасса. По его словам, Россия помогает оккупированным территориям Донбасса уничтожать самих себя, из-за того, что проигрывает войну.

По мнению писателя, Донбасс сейчас являет собой бесполезную враждебно настроенную территорию, деградация которой лишь продолжится. Писатель считает, что Донбасс обречен на нестабильность в ближайшие десятилетия.

Напомним, что писатель Курков назвал основную причину всех бед на Донбассе.

Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию.