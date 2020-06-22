Український письменник Андрій Курков зробив несподівану заяву про війну на Донбасі

За його словами, російська війна на Донбасі стала можливою через те, що місцеві мешканці не мали почуттів до Батьківщини і асоціювали себе тільки з власним регіоном.

Таку думку він висловив 2018 року в інтерв'ю журналу "Країна".



Разом з тим, після початку збройного конфлікту населення на сході України чого переосмислило свої цінності, усвідомивши, що трагедія сталася через відсутність у них твердої громадянської позиції.

"На Донбасі жили без відчуття країни, мали лише регіональну приналежність. Жили не в Україні, а на території. Це стало однією з причин війни. Вона поставила жителів Донбасу перед вибором, змусила визначитися зі своїми поглядами", — переконаний він.

Письменник підкреслив, що описана ним проблем властива не тільки донеччанам, але і в цілому більшості українського суспільства. Особливо гостро вона дає про себе знати в прикордонних регіонах, де найбільше проявляється почуття розмитої ідентичності. Зокрема, мова йде про Закарпаття, Бессарабії, Сумщині та Чернігівщині.

"Умовна лінія між патріотами і тими, кому байдуже, проходить у кожному місті, навіть в Києві. Найбільш проукраїнською начебто є західна Україна. Але в маршрутках на Львівщині нерідко можна почути російський шансон. Якщо попросити його вимкнути — шипіти буде не стільки водій, скільки пасажири. Націоналістів добре чути, але вони не є більшістю, яка голосує на виборах", — вважає Курков.

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