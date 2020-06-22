Украинский писатель Андрей Курков сделал неожиданное заявление о войне на Донбассе

По его словам, российская война на Донбассе стала возможной из-за того, что местные жители не имели чувств к Родине и ассоциировали себя только с собственным регионом.

Такое мнение он выразил 2018 года в интервью журналу "Країна".



Вместе с тем, после начала вооруженного конфликта население на востоке Украины переосмыслило свои ценности, осознав, что трагедия случилась из-за отсутствия у них твердой гражданской позиции.

"На Донбассе жили без ощущения страны, имели только региональную принадлежность. Жили не в Украине, а на территории. Это стало одной из причин войны. Она поставила жителей Донбасса перед выбором, заставила определиться со своими взглядами", — убежден он.

Писатель подчеркнул, что описанная им проблем свойственна не только дончанам, но и в целом большинству украинского общества. Особо остро она дает о себе знать в приграничных регионах, где больше всего проявляется чувство размытой идентичности. В частности, речь идет о Закарпатье, Бессарабии, Сумщине и Черниговщине.

"Условная линия между патриотами и теми, кому безразлично, проходит в каждом городе, даже в Киеве. Наиболее проукраинской вроде есть западная Украина. Но в маршрутках на Львовщине нередко можно услышать русский шансон. Если попросить его выключить — шипеть будет не столько водитель, сколько пассажиры. Националистов хорошо слышно, но они не являются большинством, которое голосует на выборах", — считает Курков.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию



