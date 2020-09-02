Окупований Крим не дочекається ні перекидання води з Росії, ні систем опріснення морської води
Про такі невтішні перспективи заявили в Росводресурсах, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
Зокрема, обговорюване раніше перекидання води з Краснодарського краю або Ростовської області неможливе через дорожнечу проекту. Крім того, в цих регіонах зараз теж замало води.
Що ж стосується опріснення морської води, то це, на думку керівництва Росводресурсів, теж задоволення досить витратне.
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"Використання опріснювальних установок представляється досить дорогим засобом, враховуючи транспортні витрати від найближчих від моря населених пунктів. Крім цього, в результаті очищення води вона втрачає корисні речовини і вимагає подальшої мінералізації. Необхідне пропрацювання позбавлення від соляних відходів, що з'являються", - зазначили у відомстві.
Не варто кримчанам сподіватися і на літаки для виклику дощів. Причина та ж – дорого і недоцільно, враховуючи відсутність хмар у період посухи і маловоддя.
За інформацією відомства, в Криму на сьогодні обсяг видобутої води з розвіданих підземних джерел становить близько 44% від затверджених запасів. Однак вона містить дуже багато мінералів і потребує очищення.
Тим часом у столиці півострова ситуація з водою все більше погіршується, що відзначили і в Росводоресурсах.
Так, там повідомили про великі втрати води в мережах Сімферополя. З 66 млн кубометрів води, яку Сімферополь і Сімферопольський район використовує на рік, в середньому 53% обсягу не доходить до споживачів через плачевний стан водомереж.
У якості виходу з ситуації окупанти радять жителям півострова дбайливо ставитися до води і не витрачати її даремно.
Нагадаємо, у Криму поліція буде стерегти питну воду від людей.
Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.
Крім того Politeka писала, що у мережі показали якість води в Криму.