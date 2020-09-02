Окупований Крим не дочекається ні перекидання води з Росії, ні систем опріснення морської води

Про такі невтішні перспективи заявили в Росводресурсах, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, обговорюване раніше перекидання води з Краснодарського краю або Ростовської області неможливе через дорожнечу проекту. Крім того, в цих регіонах зараз теж замало води.

Що ж стосується опріснення морської води, то це, на думку керівництва Росводресурсів, теж задоволення досить витратне.

"Використання опріснювальних установок представляється досить дорогим засобом, враховуючи транспортні витрати від найближчих від моря населених пунктів. Крім цього, в результаті очищення води вона втрачає корисні речовини і вимагає подальшої мінералізації. Необхідне пропрацювання позбавлення від соляних відходів, що з'являються", - зазначили у відомстві.

Не варто кримчанам сподіватися і на літаки для виклику дощів. Причина та ж – дорого і недоцільно, враховуючи відсутність хмар у період посухи і маловоддя.

За інформацією відомства, в Криму на сьогодні обсяг видобутої води з розвіданих підземних джерел становить близько 44% від затверджених запасів. Однак вона містить дуже багато мінералів і потребує очищення.

Тим часом у столиці півострова ситуація з водою все більше погіршується, що відзначили і в Росводоресурсах.

Так, там повідомили про великі втрати води в мережах Сімферополя. З 66 млн кубометрів води, яку Сімферополь і Сімферопольський район використовує на рік, в середньому 53% обсягу не доходить до споживачів через плачевний стан водомереж.

У якості виходу з ситуації окупанти радять жителям півострова дбайливо ставитися до води і не витрачати її даремно.

Нагадаємо, у Криму поліція буде стерегти питну воду від людей.

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