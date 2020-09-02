Жителям полуострова и дальше придется экономить воду изо всех сил

Оккупированный Крым не дождется ни переброски воды из Росии, ни систем опреснения морской воды

О таких неутешительных перспективах заявили в Росводресурсах, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

В частности, обсуждаемая ранее переброска воды из Краснодарского края или Ростовской области невозможна из-за дороговизны проекта. Кроме того, в этих регионах сейчас тоже маловато воды.

Что же касается опреснения морской воды, то это, по мнению руководства Росводресурсов, тоже удовольствие весьма затратное.

«Использование опреснительных установок представляется достаточно дорогим средством, учитывая транспортные затраты от ближайших от моря населенных пунктов. Помимо этого, в результате очистки воды она теряет полезные вещества и требует последующей минерализации. Необходима проработка избавления от появляющихся соляных отходов», - отметили в ведомстве.

Не стоит крымчанам надеяться и на самолеты по вызову дождей. Причина та же – дорого и нецелесообразно, учитывая отсутствие облаков в период засухи и маловодья.

По информации ведомства, в Крыму на сегодня объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. Однако она содержит очень много минералов и нуждается в очистке.

Тем временем в столице полуострова ситуация с водой все больше ухудшается, что отметили и в Росводоресурсах.

Так, там сообщили о больших потерях воды в сетях Симферополя. Из 66 млн кубометров воды, которую Симферополь и Симферопольский район использует в год, в среднем 53% объема не доходит до потребителей из-за плачевного состояния водопроводов.

В качестве выхода из ситуации оккупанты советуют жителям полуострова бережно относиться к воде и не тратить ее понапрасну.

Напомним, в Крыму полиция будет стеречь питьевую воду от людей.

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