Оккупированный Крым не дождется ни переброски воды из Росии, ни систем опреснения морской воды
О таких неутешительных перспективах заявили в Росводресурсах, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.
В частности, обсуждаемая ранее переброска воды из Краснодарского края или Ростовской области невозможна из-за дороговизны проекта. Кроме того, в этих регионах сейчас тоже маловато воды.
Что же касается опреснения морской воды, то это, по мнению руководства Росводресурсов, тоже удовольствие весьма затратное.
Похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"
Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло": "Обалдеть! Реально похожа"
Кристина Асмус в постели впечатлила размером своих малинок: "Как же тоскует по Гарику"
Опьяненная любовью подруга Харламова выставила своих внушительных "близняшек": "Боже, это перебор!"
«Использование опреснительных установок представляется достаточно дорогим средством, учитывая транспортные затраты от ближайших от моря населенных пунктов. Помимо этого, в результате очистки воды она теряет полезные вещества и требует последующей минерализации. Необходима проработка избавления от появляющихся соляных отходов», - отметили в ведомстве.
Не стоит крымчанам надеяться и на самолеты по вызову дождей. Причина та же – дорого и нецелесообразно, учитывая отсутствие облаков в период засухи и маловодья.
По информации ведомства, в Крыму на сегодня объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. Однако она содержит очень много минералов и нуждается в очистке.
Тем временем в столице полуострова ситуация с водой все больше ухудшается, что отметили и в Росводоресурсах.
Так, там сообщили о больших потерях воды в сетях Симферополя. Из 66 млн кубометров воды, которую Симферополь и Симферопольский район использует в год, в среднем 53% объема не доходит до потребителей из-за плачевного состояния водопроводов.
В качестве выхода из ситуации оккупанты советуют жителям полуострова бережно относиться к воде и не тратить ее понапрасну.
Напомним, в Крыму полиция будет стеречь питьевую воду от людей.
Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.
Кроме того Politeka писала, что в сети показали качество воды в Крыму.