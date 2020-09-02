В оккупированном Крыму, который страдает от рекордной засухи, устанавливают резервуары с водой для потребностей населения

В администрации Симферополя уже сообщили о том, что эти бочки будет охранять полиция, передает Politeka.net со ссылкой на информацию в СМИ и соцсетях.

К охране дефицитной воды привлекут участковых, представителей «самообороны Крыма» и активистов, усилят патрули и наряды. В свою очередь руководство города попросило предоставить графики дежурств и маршруты передвижения патрулей.

На такие действия оккупантов уже отреагировал блогер Մιtαuskαs, опубликовав новость с ироничной подписью в своем телеграмм-канале.

«А это уже, наверное, камни с неба? Оккупанты в Симферополе сообщили, что резервуары с водой, которые будут развозить по городу для обеспечения населения, будет охранять полиция. Охранять воду от людей... В 21-м веке. Это вам не при ф*шиствующих бендерах. Добро пожаловать в "русский мир"! "Голодные игры" начинаются!», – говорится в тексте.

Ранее блогер показал, как выглядят эти бочки с водой во дворах столичных домов.

«Оккупанты продолжают установку нанобочек для воды в Симферополе. Не хватает фаллосов, которые устанавливали во время блэкаута для освещения улиц. Бросить на это все дело гирлянды, поставить Гоблина в костюме деда мороза и можно весело встречать очередной новый год без бандер», – поиронизировал он.

Оккупанты продолжают установку нанобочек для воды в Симферополе. Не хватает фаллосов, которые устанавливали во время блэкаута для освещения улиц. Бросить на это все дело гирлянды, поставить Гоблина в костюме деда мороза и можно весело встречать очередной новый год без бандер pic.twitter.com/qzvo9vR1oL — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) September 2, 2020

«В таких бочках да еще и на ярком солнце вода зацветает за 3-4 дня. Либо будут пить с водорослями и амебами, либо будут пить с химией», «40% запоребриковых д*унов погрязли в микрокредитах и нищете. Вот пусть теперь смотрят, на что еще и еще и еще будут распиливать их налоги. Крымваш становится вам все дороже, верно, рабсияне?», «Аукей гугл, тьфу, Алиса, где ближайшая бочка с водой?», – реагируют в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что с 24 августа в Крыму ввели режим эконеомии воды, которую теперь подают по часам.

Напомним, в сети показали качество воды в Крыму.

Как сообщала Politeka, крымчане взвыли от новой экологического катастрофы, кадры.

Кроме того Politeka сообщала, что бывший узник Кремля высказался о подаче воды в Крым: "Самое большое предательство".