До такого еще надо было додуматься!

Из кранов жителей Симферополя потекла вода ржавого цвета, однако пропагандисты и тут отказались называть вещи своими именами

В сети высмеяли очередной перл российских журналистов, которые назвали грязную жидкость из кранов жителей столицы «водой персикового цвета», передает Politeka.net.

По информации росСМИ, причиной того, что из кранов течет вода, цвет которой колебается от «цвета некрепкого зеленого чая до цвета персикового сока», – обмеление водоемов из-за засухи, в результате чего вода требует двойной очистки. Однако очистные станции не справляются.

«На входе в очистные сооружения на Петровских скалах и Партизанском водохранилище мутность подкралась к 10 миллиграммам. Причем с каждым днем, с каждым часом на какую-то исходную величину вода становится хуже. Горизонты опускаются, чистую воду мы забираем, а ил, который находится в водохранилищах, остается. Плюс при такой температуре начинается цветение сине-зеленых водорослей. В результате мы имеем такую воду», – зявили в компании «Вода Крыма».

В свою очередь пользователи уже высмеяли финт пропагандистов.

«Встречайте новый хит от создателей"хлопка" и "подтопления" — вода ПЕРСИКОВОГО ЦВЕТА», – написал блогер под ником Репрессированный электрик.

Встречайте новый хит от создателей"хлопка" и "подтопления" — вода ПЕРСИКОВОГО ЦВЕТА pic.twitter.com/is3dpWOaTx — Репрессированный электрик (@ElectricBanned) August 30, 2020

«Персиковый!!! А какой именно - персиковой нуги, персикового парфе или персикового нектара?», «Пейте то, что есть, и не выделывайтесь», «в августе персикового цвета..в сентябре бурякового...в декабре цвета хурмы...и так далее – лайфхак», «Вы ж референдум проводили? В русский мир просились? Так чего ж вы, неблагодарные, теперь от него носы воротите», «Не надо было жаловаться, что железа в организме не хватает», – пишут в комментариях в социальных сетях.

Как известно, с 24 августа в Симферополе введен режим экономии воды. Ее подают по часам, а по телевизору пустили ролик о необходимости беречь воду.

Напомним, новый снимок Путина в Крыму породил массу мемов.

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