Жители оккупированного Крыма получают воду по часам, но и ее качество оставляет желать лучшего

Не успели жители Симферополя пожаловаться на воду «персикового цвета», как в сети появились фотографии последствий подачи такой воды в дома крымчан, передает Politeka.net.

Так, блогер Vitauskas опубликовал в своем телеграмм-канале пару снимков, наглядно показав, что происходит с фильтрами очистки воды в оккупированном Крыму за короткий срок.

На фотографиях – покрытый толстым слоем ржавчины и осадка фильтр, а также полностью рыжая от воды колба для него. Блогер уточнил, что фильтр был установлен полтора месяца назад.

«Хотели камни с неба, ватники? А как насчёт камней в почках? При злых бендерах такого не было», – подписал он публикацию.

Тем временем полуостров продолжает страдать от засухи. В Крыму пересыхают водохранилища и гибнут крупные водные артерии. Так, река Салгир практически полностью высохла, русло заросло сорняками, местами перемежаясь с лужами.

Чтобы хоть как-то решить проблему с водой, оккупанты ввели жесткий режим экономии, и с 24 августа ее подают по часам. Однако из-за загрязненности воды очистные сооружения не справляются, и из кранов людей течет коричневая жидкость.

В связи со сложившейся ситуацией экс-«генпрокурор» Крыма Наталья Поклонская заявила, что украинская сторона незаконно лишила людей пресной питьевой воды на полуострове. Со своими претензиями она якобы обратилась в Организацию Объединенных Наций, чтобы приструнить Украину.

Напомним, пропагандисты поиздевались над жителями оккупированного Крыма.

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