Житель оккупированного Россией Крыма призвал Украину не подавать воду на полуостров

В частности, об этом он попросил в эфире программы "Крым. Реалии" и предложил, чтобы оккупанты сами позаботились о водоснабжении аннексированной территории и не лезли в Украину. Он также объяснил, что Крым - это Украина, а Россия лишь оккупант.

"Я из аннексированного Крыма. Я здесь проживаю уже 50 лет. Я сам из Украины, я люблю и ценю Украину, и Крым – это Украина, де-юре – Украина, де-факто – это оккупация. Я вам скажу – никакой воды оккупантам!"– подчеркнул он на украинском языке.

Крымчанин напомнил об обещаниях россиян в 2014 году. Тогда они обещали, что установят станции по опреснению морской воды и сделают из полуострова аналог Объединенных Арабских Эмиратов.

Он подчеркнул, что оккупантам нужно напомнить об их обещаниях сделать Крым райским уголком и решать вопросы собственными силами.

"Пусть меньше крадут и пусть сделают. Никакой воды, ни ведра воды, ни в коем случае! Пусть все засыхает и высыхает, пусть оккупант везет воду с Дона себе", – эмоционально высказался крымчанин.

Также ранее сообщалось, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ оккупационная власть с 24 августа ввела графики подачи воды и обещает дополнительные сокращения. Но качество воды, которая течет с кранов крымчан просто ужасает.

Напомним, в Крыму и Луганске подняли украинские флаги назло оккупантам.

Как сообщала Politeka, бывший узник Кремля не потерял надежды на возвращение Крыма в Украину.

Также Politeka писала, что Путин готовит Украине подставу с Крымом, президента РФ вывели на чистую воду.