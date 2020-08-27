Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу розкрив, як Володимир Путін може підставити Україну з водою в Криму

На його думку, окупанти можуть обмежити Кримське населення у воді або взагалі відключити її, якщо у населення і підприємств виросте в ній потреба.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для журналістів видання Апостроф.

"Це путінська Росія. У ній важко щось передбачати. Путін може піти на штучне перекриття води, на більш тривалий термін, ніж потрібно, щоб посилити і направити невдоволення проти України. Але не будуть переходити останній рубіж", - сказав він.

На думку Чубарова, багато людей зляться на окупаційний режим і дорікають його тим, що вони колись говорили, що Крим обійдеться без води, а люди тепер страждають. "Вони будуть говорити, що вода ось є. Нехай не півдня, нехай дві години в день. Але вона є, тому що російський уряд про вас турбуються. Хоча це погана Україна її вам не дає, там фашисти, бандерівці, але завдяки нашому уряду вода є", - відповів Рефат Чубаров. "Вони будуть говорити, що вода ось є. Нехай не півдня, нехай дві години в день. Але вона є, тому що російський уряд про вас турбуються. Хоча це погана Україна її вам не дає, там фашисти, бандерівці, але завдяки нашому уряду вода є", - відповів Рефат Чубаров.

Також раніше повідомлялося, що Рефат Чубаров заявив, що відкрите оголошення війни Росією можливе тільки якщо Путін побачить для цього об'єктивно існуючий привід.

Чубаров зазначив, що останнім часом рейтинг російського президента стрімко падає, а невдоволення ним продовжує зростати.

Нагадаємо, Маломуж назвав умову повернення Криму Україні.

Також Politeka писала, що кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того Politeka повідомляла, колишній в'язень Кремля висловився про подачу води до Криму: "Найбільша зрада".