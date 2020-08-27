Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, как Владимир Путин может подставить Украину с водой в Крыму

По его мнению, оккупанты могут ограничить крымское население в воде или вообще отключить ее, если у населения и предприятий вырастит в ней потребность.

Такое мнение он озвучил в интервью для журналистов издания Апостроф.

"Это путинская Россия. В ней трудно что-то предсказывать. Путин может пойти на искусственное перекрытие воды, на более длительный строк, чем требуется, чтобы усилить и направить недовольство против Украины. Но не будут переходить последний рубеж", - сказал он.

По мнению Чубарова, многие люди злятся на оккупационный режим и упрекают его тем, что они когда-то говорили, что Крым обойдется без воды, а люди теперь страдают. "Они будут говорить, что вода вот есть. Пусть не полдня, пусть два часа в день. Но она есть, потому что российское правительство о вас беспокоятся. Хотя это плохая Украина ее вам не дает, там фашисты, бандеровцы, но благодаря нашему правительству вода есть", - ответил Рефат Чубаров. "Они будут говорить, что вода вот есть. Пусть не полдня, пусть два часа в день. Но она есть, потому что российское правительство о вас беспокоятся. Хотя это плохая Украина ее вам не дает, там фашисты, бандеровцы, но благодаря нашему правительству вода есть", - ответил Рефат Чубаров.

Также ранее сообщалось, что Рефат Чубаров заявил, что открытое объявление войны Россией возможно только если Путин увидит для этого объективно существующий повод.

Чубаров отметил, что в последнее время рейтинг российского президента стремительно падает, а недовольство им продолжает расти.

Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.

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