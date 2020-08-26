Український журналіст, колишній в'язень Кремля Роман Сущенко висловився про майбутнє окупованих територій

На його думку, Донбас вже в осяжному майбутньому повернеться до складу України. Що стосується Криму, то його деокупація можлива, але цей процес буде складніше.

Таку думку він висловив в інтерв'ю для українських ЗМІ, передає Обозреватель.

За його словами, звільнення зазначених територій стане частиною глобальних змін у всьому світі.



"Донбас швидше за всеповернеться в Україну. Я чітко розумію, що це відбудеться в середній перспективі. З Кримом набато буде складніше. Але все, знову ж таки, залежить від багатьох факторів. У тому числі і від того хаосу, який зараз у всьому світі відбувається. Не без зусиль з боку Москви, тим більше, всі події пов'язані більш глобально", - сказав Сущенко.

За його прогнозом, Україна обов'язково вийде з кризи, яка спалахнула через пандемію, глобалізацію та кліматичні зміни. У той же самий час, він додав, що рано чи пізно Крим теж повернеться в Україну.

Також раніше повідомлялося, що письменник Борис Акунін заявив, що жителі півострова захочуть повернутися в успішну Україну.

"Це буде залежати від того, чи Україні вдасться побудувати нормальну і успішну модель існування. Як тільки це відбудеться, думаю, вони захочуть бути тут. Так воно завжди і буває. Люди хочуть жити там, де жити краще, цікавіше, зручніше і т. д." – додав російський письменник.

Нагадаємо, Маломуж назвав умову повернення Криму Україні.

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