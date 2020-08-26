Украинский журналист, бывший узник Кремля Роман Сущенко высказался о будущем оккупированных территорий

По его мнению, Донбасс уже в обозримом будущем вернется в состав Украины. Что касается Крыма, то его деоккупация возможна, но этот процесс будет сложнее.

Такое мнение он высказал в интервью для украинских СМИ, передает Обозреватель.

По его словам, освобождение указанных территорий станет частью глобальных перемен во всем мире.



"Донбасс скорее вернется в Украину. Я четко понимаю, что это произойдет в средней перспективе. С Крымом намного будет сложнее. Но все, опять же, зависит от многих факторов. В том числе и от того хаоса, который сейчас во всем мире происходит. Не без усилий со стороны Москвы, тем более, все события связаны более глобально", – сказал Сущенко.

По его прогнозу, Украина обязательно выйдет из кризиса, который вспыхнул из-за пандемии, глобализации и климатических изменений. В то же самое время, он добавил, что рано или поздно Крым тоже вернется в Украину.

Также ранее сообщалось, что писатель Борис Акунин заявил, что жители полуострова захотят вернуться в успешную Украину.

"Это будет зависеть от того, удастся ли Украине построить нормальную и успешную модель существования. Как только это произойдет, думаю, они захотят быть здесь. Так оно всегда и бывает. Люди хотят жить там, где жить лучше, интереснее, удобнее и т.д." – добавил российский писатель.

Напомним, Маломуж назвал условие возвращения Крыма Украине.

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