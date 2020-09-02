Во внешнеполитическом ведомстве Украины отреагировали на слова Наталии Поклонской об обращении в ООН в связи с ситуацией с водой в оккупированном Крыму

Комментируя заявления бывшей «генпрокурора» полуострова о приглашении международных мониторинговых миссий в Крым и «сотрудничестве» с поборниками преступления оккупации, первая заместитель председателя МИД Эмине Джапарова отметила, что Поклонская говорит неправду.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Н.Поклонская, как и ее российские проводники, выдают желаемое за действительное, манипулируя при этом механизмом рассмотрения обращений в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), рассказывая о приглашении представителей международных организаций в Крым и пытаясь выдать письма последних как «признание» себя и своих действий в оккупированном Крыму», – говорится в ее публикации.

Джапарова фактически на пальцах разъяснила депутату Госдумы РФ, что именно имело в виду УВКПЧ.

А оно, в свою очередь, указало на необходимость безпрекословного выполнения резолюций Генасамблеи ООН о территориальной целостности Украины, а также требует доступ на территорию временно оккупированного полуострова для Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Как известно, россияне блокируют доступ, который должен осуществляться в соответствии с украинскими законами.

Ранее Поклонская обвинила украинские власти в зависимости от Запада, преступлениях против жителей Крыма и посыпала невменяемыми укорами в сторону нашего государства.

Тем временем ситуация с водой в Крыму усугубляется все больше. С 24 августа оккупационные власти ввели режим экономии и теперь подают воду по часам. Кроме того, во дворах многоэтажек устанавливают бочки с водой, которые будет охранять полиция.

Напомним, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину.

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

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