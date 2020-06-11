Это уже даже не смешно

В сети показали плачевное состояние Симферопольского водохранилища

Как передает Politeka.net, соответственное фото опубликовал блогер с ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Цветок душистый, прерии... Симферопольское водохранилище вместо воды - лужок. Пока зеленый", - сообщила она в подписи к снимку.





На кадре видно, что вместо воды водохранилище "наполнилось" цветами и травой.

Пользователи сети довольно иронично прокомментировали данный снимок.

"Ну вот, "а при вашей Украине" даже трава не росла и было затоплено водой. А теперь, сухо, красиво, зелено", Это же не пустыня. Траву можно съесть, так что голода не будет", "Да там каждый год тонули бухие, я столько резинок с грузиками прощелкал.. щучку даже раз вытащил", "А вода то где?", "Так сказали "водохранилище", а вода где?", - писали в сети.



А вот снимок с другого ракурса показывает во истину катастрофическое состояние Симферопольского водохранилища.

Напомним, 2020 год уже стал для Крыма самым засушливым за 150 лет.

В связи с этим, "власти" аннексированного полуострова были вынуждены пойти на вынужденные меры и приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.

Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.