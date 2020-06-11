В сети показали плачевное состояние Симферопольского водохранилища
Как передает Politeka.net, соответственное фото опубликовал блогер с ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
"Цветок душистый, прерии... Симферопольское водохранилище вместо воды - лужок. Пока зеленый", - сообщила она в подписи к снимку.
На кадре видно, что вместо воды водохранилище "наполнилось" цветами и травой.
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Пользователи сети довольно иронично прокомментировали данный снимок.
"Ну вот, "а при вашей Украине" даже трава не росла и было затоплено водой. А теперь, сухо, красиво, зелено", Это же не пустыня. Траву можно съесть, так что голода не будет", "Да там каждый год тонули бухие, я столько резинок с грузиками прощелкал.. щучку даже раз вытащил", "А вода то где?", "Так сказали "водохранилище", а вода где?", - писали в сети.
А вот снимок с другого ракурса показывает во истину катастрофическое состояние Симферопольского водохранилища.
Напомним, 2020 год уже стал для Крыма самым засушливым за 150 лет.
В связи с этим, "власти" аннексированного полуострова были вынуждены пойти на вынужденные меры и приостановили сброс воды с Белогорского водохранилища.
Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".
Как сообщала Politeka, журналист Дроздов призвал к полной блокаде Крыма и Донбасса.
Также Politeka писала, что водохранилища в Крыму обмелели, река на грани исчезновения.