В первых числах июня в водохранилищах оккупированного Россией Крыма осталось чуть более 85 млн куб. воды, что в 4 раза меньше их вместимости.

Об этом на своей странице в Facebook, заявил глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко. Передает Politeka.net.

«Отсутствие регулярных осадков весной стало причиной того, что приток воды в водохранилища природного типа на территории полуострова был минимальным. В бассейнах рек западного предгорья и ЮБК выпало 2% – 29% нормы, а в бассейнах большинства рек восточного предгорья – 24% – 65% нормы. Лишь в среднем течении реки Биюк-Карасу у Белогорска количество выпавших осадков составило 48.3 мм, что является положительным фактом», - заявил Клименко со ссылкой на крымский Гидрометцентр.

С его слов стало ясно, что в горах Крыму осадков было катастрофически мало: на Ай-Петри 3 мм (4% нормы), на Ангарском перевале 25.9 мм (34% нормы). В связи с отсутствием дождей, в бассейнах большинства рек уровни воды понизились. Только на реке Салгир, что находится у села Пионерское 25 мая, в результате выпадения сильного дождя, уровни воды на некоторое время повышались на 33 см, а максимальное потребления воды при этом достигло 4,25 куб.м/сек».

Также специалисты отметили, что за прошедший месяц в Белогорское водохранилище, с рек поступило всего 3,564 млн кубов, в Счастливое – 1,201 млн кубов, а в Симферопольское – 2,117 млн кубов. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110.14 млн кубов меньше, чем к началу лета 2019 года и в 4 раза меньше их максимального объема ( 335,47 млн. куб).

«При этом в Гидрометцентре опасаются, что при сохранении существующей тенденции пересохнут оставшиеся ручейки, а к середине июня и река Черная выше Чернореченского водохранилища (максимальный объем 64,2 млн куб), которое относится к Севастополю», - сказал Клименко.

Ранее сообщалось, что Экс-генпрокурор Крыма, избравшейся в нелегитимную Госдуму РФ, Наталья Поклонская умоляет мировое сообщество о помощи

Так, Поклонская требует от мирового сообщества принять безотлагательные меры для снятия Украиной блокировки подачи воды в аннексированный Крым.

Свое требование она отправила на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает издание РИА Новости.

"Госпожа Верховный комиссар, в XXI веке в Европе происходит вопиющее и массовое нарушение фундаментальных прав жителей Крыма. Государство – член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы", – говорится в письме.

По словам Поклонской, стоки реки Днепр имеют международный характер и берут свое начало с территории России, где формируется основной объем воды Днепровского бассейна, поступающей в Украину.

Канал, по ее мнению, является основным источником питьевой воды для населения Крыма, якобы строился за счет средств и усилий не Украины, а всего Советского Союза в 50-е годы прошлого века, когда полуостров входил в состав РФ. По ее словам в Украине якобы мстят крымчанам.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма: "кто сунется на нашу землю...".

Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России: "Они этого хотят".