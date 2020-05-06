Она уверена, что в Украине людей "не стесняются разыгрывать в пари".

"Крым — это субъект России, где проживают полтора миллиона крымчан, готовых постоять за свою Родину и надрать одно место всем, кто сунется на нашу землю", - заявила Поклонская.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины.

"Хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - заявил посол.

Ранее Поклонская разразилась очередным бредом заявив, что "Украина – это Россия".

"Украина – не такая. Украина – это Россия. Украина – это окраина России. И там живут люди, точно такие же как и мы", - уверена она.

Кроме того, она уверена, что знает чего на самом деле хотят украинцы.

"Они хотят жить под мирным небом. Они хотят, чтобы дети ходили в школу и чтобы их спокойно встречать дома, не переживая, что ребенок не вернется. Они хотят разговаривать на родном русском языке. Они хотят сохранять наши традиции, они хотят учить нашу историю, они хотят 9 мая выходить на парад вместе с ветеранами "Великой Отечественной войны". Поверьте мне, они этого хотят", - заявила она.

Напомним, Хакамада решила откупиться от Украины за Крым.