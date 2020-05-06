Бывшая "прокурор" оккупированного Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала заявление о возвращении Крыма в состав Украины "позором украинской дипломатии"
Она уверена, что в Украине людей "не стесняются разыгрывать в пари".
"Крым — это субъект России, где проживают полтора миллиона крымчан, готовых постоять за свою Родину и надрать одно место всем, кто сунется на нашу землю", - заявила Поклонская.
У Козловского окончательно сдали нервы, таким певца еще не слышали: "Задолбал!"
Пенсии и льготы под угрозой, в Раде сделали отчаянное признание: "Не можем дать всем"
Горящий небоскреб, кредит от МВФ и жесткий урок доллару - главное за ночь
Пожар охватил огромный небоскреб, горящие обломки падают на землю: кадры масштабного ЧП
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины.
Ранее Поклонская разразилась очередным бредом заявив, что "Украина – это Россия".
"Украина – не такая. Украина – это Россия. Украина – это окраина России. И там живут люди, точно такие же как и мы", - уверена она.
Кроме того, она уверена, что знает чего на самом деле хотят украинцы.
"Они хотят жить под мирным небом. Они хотят, чтобы дети ходили в школу и чтобы их спокойно встречать дома, не переживая, что ребенок не вернется. Они хотят разговаривать на родном русском языке. Они хотят сохранять наши традиции, они хотят учить нашу историю, они хотят 9 мая выходить на парад вместе с ветеранами "Великой Отечественной войны". Поверьте мне, они этого хотят", - заявила она.
Как сообщала Politeka, Горбачев поприветствовал аннексию Крыма: "Исправили ошибку СССР".
Также Politeka писала, что конфликт РФ и Украины ждет решающий поворот, слиты планы Кремля: "До начала июня..."