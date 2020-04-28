Не забыл он и о Донбассе

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил о том, что причиной конфликта на территории Украины является срыв перестройки, а аннексию Крыма нужно "приветствовать"

"Не буду здесь подробно говорить об украинском конфликте. Его глубинная причина - в срыве перестройки, в безответственных решениях, которые были приняты в Беловежской пуще руководителями России, Украины и Беларуси ", - считает Горбачев

Кроме того, он уверен, что в этом все стороны оказались проигравшими.

"Никто от этого не выиграл. Проиграли все", - добавил бывший политик.

Михаил Горбачев считает, что аннексию Крыма необходимо приветствовать, так как полуостров в свое время передали чуть ли не насильно.



"Если раньше Крым присоединили к Украине по советским законам, не спрашивая народ, то сейчас сам народ решил исправить эту ошибку. Это надо приветствовать, а не объявлять за это санкции", – уверен Горбачев.

Ранее Михаил Горбачев раскрыл правду о действующем президенте РФ. Михаил Горбачев заявил, что Владимир Путин трижды назначал ему встречи, которые так и не состоялись.

Бывший президент СССР рассказал, что в жизни современного президента России довольно много развлечений. Вопреки мнению о постоянной занятости и строгости, Владимир Путин часто потакает своим человеческим прихотям. Не решается сделать только одно.

Напомним, Путин выдал всю свою сущность одним поступком: «Куда пришел, там и нагадил».

Как сообщала Politeka, Путин обвинил Зеленского: стало известно о хитром плане, «Донбасс не нужен».

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