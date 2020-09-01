У Кремлі розмріялися вивести російську економіку в п'ятірку найбільших у світі

За словами помічника президента РФ Максима Орєшкіна, влада не відмовляється від таких амбітних планів, а за паритетом купівельної спроможності в п'ятірці кращих російська економіка зможе опинитися вже в цьому році, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Однак реальні умови життя росіян дуже далекі від сподівань чиновника. І черговий приклад "вставання з колін" продемонстрували в блозі "Вуса Пєскова" в Twitter.

Там показали, як автомобіль "швидкої" застряг на бездоріжжі, коли прямував на виклик. Це сталося 30 серпня в селі Галкіне Грязовецького району Вологодської області.

"Ось так ми тут живемо весело. Дуже прошу органи місцевого самоврядування вжити заходів, зрештою. Ми все життя ось так ось живемо без доріг, тому що все переорюється начисто. Ось так ось люди живуть зараз. У Галкіно двоє тяжкохворих людей зараз", - розповідає жінка за кадром.

Тут вот на днях кто-то из руководства страны опять заявил, что Россия вот-вот войдет в топ-5 экономик мира. Ага. Влетит просто. Вот как раз по такой дороге на этой “Скорой” pic.twitter.com/54RIXHMkOP — Усы Пескова (@Sandy_mustache) September 1, 2020

"Так президент же говорив, що оре, як раб на галерах, ось і до Вологодської області допахав", "геноцидні дороги", "жителі цього населеного пункту, напевно, стабільно голосують за стабільність!", "Це черговий путінський прорив", "з дорогами зрозуміло, але звідки бл* взялося стільки буханок? Роки 3 тому на дорогах Лен. області просто тисячі з'явилося. Раніше Газелі були. Совок повернувся", " якщо керівництво країни по ЗМІ заявляє, що Росія увійшла в топ - 5 економік світу, і помножити це на масштаби брехні і перебільшення диктаторських ЗМІ, то виходить десь топ 5 з кінця", – пишуть у коментарях.

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