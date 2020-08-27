Ракета российского зенитного ракетного комплекса С-400 упала во время международных учений
Как передает Politeka.net, об этом сообщил фотограф Европейского фотоагентства EPA Юрий Кочетков на своей страничке в Instgram.
По его словам, инцидент произошел 26 августа.
"Ракета российского ракетного комплекса С-400 упала во время VI Армейских международных игр 2020 года на полигоне Ашулук в Астраханской области, Россия", - сообщил он.
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Пользователи сети уже отреагировали такой конфуз армии РФ:
"Факир был пьян, фокус не удался", "Хлопок? Рывок? Прорыв? Кривизна? Кривизна рук!", "Она отрикошетила от воздуха и плавно приземлился. Это просто новая ракета многократного использования", "Просто в этот раз забыли попа позвать перед пуском ракеты посвятить, вот она о "небесную твердь" и ударилась", "Не долетела до Воронежа", "Ничего подобного. Она точно выполнила вертикальную посадку обратно в стартовую трубу, из которой вылетела. Это так надо", - писали в сети.
Ранее мы сообщали, что на форуме «Армия-2020», который проходил в Подмосковье, РФ представили новую разработку.
Речь идет об ударном беспилотнике «Гром», муляж которого показали публике.
"Помните, как показывали новейший российский танк, обшитый фанерой? Вот новая поделка кружка "Умелые руки", показанная на форуме "Армия-2020", - ударный беспилотник "Гром". Пустой корпус, на подпорках, видимо, склеенный из папье-маше", - иронично высмеяли данный экземпляр в сети.
Напомним, в сети показали новые рясы для священников российской армии.
Как сообщала Politeka, российская космонавтика оказалась в большой черной дыре.
Также Politeka писала, что путинская армия осталась без мощнейшего оружия.