Российская ракетно-космическая отрасль пребывает в катастрофическом состоянии

Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook выразил журналист Иван Яковина.

Прежде всего он отметил, что в Украине не все так плохо, как может показаться.

"Украина все еще способна производить очень высокотехнологичные и даже уникальные штуки. Если корпоратизация космической промышленности будет успешно завершена, украинские предприятия смогут свободно конкурировать с европейцами и американцами, зарабатывая огроменные деньжищи", - отметил он.

А вот ситуацию в России он описывает не столь радужно.

"Просрано, распродано и разбазарено почти все. Ни космодрома, ни новой ракеты, ни нового космического корабля нет и не предвидится", - отметил журналист.

В пример он привел пару российских проектов, которые потерпели неудачи.



"Корабль "Орел", который не летал даже в испытательный полет, устарел уже лет пять назад. Деньги на космодром "Восточный" тупо сп**или, а ракета "Ангара" никак не получается и, видимо, уже не получится. Российский космос пока еще держится на советских разработках, но перспектива его развития, увы, убита", - заключил он.

Ранее, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева заявил, что РФ готова препятствовать присутствию США в космосе.

Несмотря на то, что сам «главный космонавт» России признает, что у страны с космосом «непростая ситуация», государство готово сделать все возможное, чтобы не пустить американское вооружение на орбиту Земли.

Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.

Как сообщала Politeka, путинская армия осталась без мощнейшего оружия.

Также Politeka писала, что главный космонавт Путина внезапно заговорил на украинском.