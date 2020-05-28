Российская ракетно-космическая отрасль пребывает в катастрофическом состоянии
Как передает Politeka.net, такое мнение на своей страничке в Facebook выразил журналист Иван Яковина.
Прежде всего он отметил, что в Украине не все так плохо, как может показаться.
"Украина все еще способна производить очень высокотехнологичные и даже уникальные штуки. Если корпоратизация космической промышленности будет успешно завершена, украинские предприятия смогут свободно конкурировать с европейцами и американцами, зарабатывая огроменные деньжищи", - отметил он.
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А вот ситуацию в России он описывает не столь радужно.
"Просрано, распродано и разбазарено почти все. Ни космодрома, ни новой ракеты, ни нового космического корабля нет и не предвидится", - отметил журналист.
В пример он привел пару российских проектов, которые потерпели неудачи.
"Корабль "Орел", который не летал даже в испытательный полет, устарел уже лет пять назад. Деньги на космодром "Восточный" тупо сп**или, а ракета "Ангара" никак не получается и, видимо, уже не получится. Российский космос пока еще держится на советских разработках, но перспектива его развития, увы, убита", - заключил он.
Ранее, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева заявил, что РФ готова препятствовать присутствию США в космосе.
Несмотря на то, что сам «главный космонавт» России признает, что у страны с космосом «непростая ситуация», государство готово сделать все возможное, чтобы не пустить американское вооружение на орбиту Земли.
Напомним, главный космонавт России оконфузился заявлением о приватизации Луны.
Как сообщала Politeka, путинская армия осталась без мощнейшего оружия.
Также Politeka писала, что главный космонавт Путина внезапно заговорил на украинском.