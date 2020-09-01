В Кремле размечтались вывести российскую экономику в пятерку крупнейшихв мире

По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, власти не отказываются от таких амбициозных планов, а по паритету покупательной способности в пятёрке лучших российская экономика сможет оказаться уже в этом году, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Однако реальные условия жизни россиян очень далеки от чаяний чиновника. И очередной пример «вставания с колен» продемонстрировали в блоге «Усы Пескова» в Twitter.

Там показали, как автомобиль «скорой» застрял на бездорожье, когда направлялся на вызов. Это произошло 30 августа в деревне Галкино Грязовецкого района Вологодской области.

«Вот так мы тут живем весело. Очень прошу органы местного самоуправления принять меры, в конце концов. Мы всю жизнь вот так вот живем без дорог, потому что все перепахивается начисто. Вот так вот люди живут сейчас. В Галкино двое тяжелобольных людей сейчас», – рассказывает женщина за кадром.

Тут вот на днях кто-то из руководства страны опять заявил, что Россия вот-вот войдет в топ-5 экономик мира. Ага. Влетит просто. Вот как раз по такой дороге на этой “Скорой” pic.twitter.com/54RIXHMkOP — Усы Пескова (@Sandy_mustache) September 1, 2020

«Так президент же говорил, что пашет, как раб на галерах, вот и до Вологодской области допахал», «Геноцидные дороги», «Жители этого населенного пункта, наверняка, стабильно голосуют за стабильность!», «Это очередной путинский прорыв», «С дорогами понятно, но откуда бл* взялось столько буханок? Года 3 назад на дорогах Лен. Области просто тысячи появилось. Раньше газели были. Совок вернулся», «Если руководство страны по СМИ заявляет, что Россия вошла в топ-5 экономик мира, и умножить это на масштабы вранья и преувеличения диктаторских СМИ, то выходит где-то топ 5 с конца», – пишут в комментариях.

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