Российский президент Владимир Путин теряет влияние и уже начал трансфер власти

До конца 2020 года он может уйти на второй план и, понимая это, свои полномочия постепенно передает силовикам из ближайшего окружения, которым доверяет. Такое мнение в эфире Sotnik.TV озвучил российский политик Геннадий Гудков. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

По словам Гудкова, события последних месяцев показывают, что у российского президента есть явные проблемы.

«Путин изолировался в конце февраля-начале марта и до сих пор подавляющую часть времени продолжает находиться в изоляции, общаясь с миром посредством видеосвязи. А сейчас появилось заявление Кремля, что он будет работать в таком режиме до конца года. Ну как можно оставить страну управляться в ручном режиме? Со сложнейшими проблемами, в кризисной ситуации, с интригами подчиненных? Чего-то он боится. Какая-то есть у него болячка, которая заставляет его работать в бункере», – пояснил политик

Он также обратил внимание на то, что Птуина стал хуже говорить:

«Его интервью стали работать в минус. Он же раньше неплохо говорил на публике. А сейчас во всех интервью, которые в сериале показывают, ну явный неадекват. Явная оценка какого-то расщепленного сознания».

По словам Гудкова, очень похоже на то, что прежде, чем пускать в эфир интервью Путина, его редактирует окружение президента.

«Ситуация какая: он либо в силу договоренностей с окружением, либо в силу состояния здоровья начал передавать власть, то все получается. Потому что кому он мог передать власть? Только ближайшим силовикам, которым он доверяет. И вот эти все ужасы уличных репрессий, все эти отравления, аресты, месть блогерам и любым активистам, обыски, уголовные преследования – это говорит о том, что силовики сошли с ума. Они получили гиперполномочия, полную свободу принятия мер, и таким образом они пытаются загнать народ в стойло, чтоб там им управлять», – уверен гость эфира.

В этом свете отравление оппозиционера Алексея Навального выглядит совсем по-другому:

«Когда Путин был сильный и более адекватный, а с ним явно сейчас что-то происходит, все-таки Навального так не трогали. Ну арестовывали, ну сажали по административным статьям, обливали зеленкой. Но не было такого, как мы наблюдаем сейчас».

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