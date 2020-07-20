Основное условие для смены правящего режима в РФ – желание политиков закопать "томагавк войны"

Об этом в интервью Обозревателю заявил в 2018 году журналист и телеведущий Евгений Киселев, передает Politeka.

Эксперт провел параллели между ситуацией в СССР, когда стало возможным отстранение от власти бывшего генсека КПСС Никиты Хрущева и сегодняшней ситуацией в Российской Федерации.

"В отличие от 1964 года, ситуация немного другая. В Советском Союзе было коллективное руководство. И проголосовать на заседании политбюро, затем на заседании ЦК КПСС, отстраниы большинством голосов от занимаемой должности первого секретаря ЦК Компартии было с точки зрения Устава партии абсолютно легитимным решением. Если говорить о президенте России, то его невозможно отстранить голосованием большинства членов ближнего круга. Президент России может уйти в отставку только в порядке импичмента либо в порядке добровольного сложения с себя полномочий", – объяснил Киселев.

По словам журналиста, российские элиты находятся на сегодняшний день в состоянии противостояния. Так называемые "башни Кремля" ведут отчаянную войну друг с другом не на жизнь, а на смерть.

Также Киселев оценил вероятность "дворцового переворота" в Кремле.

"Для этого нужно, чтобы башни объединились, а не воевали друг с другом. Хотя всякое бывает. Политика – это искусство возможного. Настоящий политик – это тот, кто умеет вовремя зарыть томагавк войны и начать дружить со своим злейшим врагом", – считает телеведущий.

Politeka писала, что массовые протесты охватывают все больше городов России после скандала в Хабаровском крае. Тысячи человек устроили несанкционированные митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

Накануне жители Хабаровска вышли на улицы, выступив против ареста главы Хабаровского края, которого обвиняют в организации убийств. Вскоре протесты вспыхнули также во Владивостоке и Комсомольсвке-на-Амуре. Так во Владивостоке (Приморский край) активисты развернули плакаты, выкрикивают лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона: "Я, мы, Дальний Восток", "Хабаровск, мы с тобой", "Нет издевательству над народом".

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