Российский писатель и аналитик Владимир Голышев высказался о современной России

В частности, он сравнил Россию с кораблем, движущимся на скалы, в то время как "недоученный матрос" Владимир Путин изо всех сил держится за штурвал.

Об этом он рассказал 2015 года в интервью изданию "Русский монитор".

"К своему президентству Путин вообще никак не шел. Его выбрали за исполнительность и предсказуемость Путин не избирал тот безумный курс, который гарантирует России крушение. Он — не штурман. Для этого у него нет ни способностей, ни квалификации. Он — матрос, которого поставили у штурвала и вовремя не заменили. Время идет, он стоит. Матрос уже успел забыть, что на голове у него не фуражка, а бескозырка. Что его дело — драить палубу и гальюн. Он совершенно искренне считает себя капитаном, а способность держаться за штурвал — чем-то исключительным", - считает писатель.

Писатель объяснил, что Путин сам не понимает как он влез в Крым и как докатился до всего, что творится в России. В то же самое время президент РФ сделал всех своих друзей по спорту миллиардерами, но Путину и его дружкам все мало.

"Зачем он влез в Крым? Зачем потратил триллионы долларов на корпоративные вечеринки и груды стреляющего металлолома? Цель у тебя какая? Куда плывешь? Нет ответа. Он же не просился к штурвалу. Если бы он этой чести добивался, он бы знал, зачем. А так… Когда первый испуг прошел, он обнаружил, что попал в пещеру Али-Бабы и начал хапать все без разбору. Уже всех сделал миллиардерами — бывших сослуживцев, соседей по даче, товарищей по спорту. А сокровища все не кончаются. Ладно, устроил для плебса пышные ристалища, как завещал великий Калигула", - отметил он.

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