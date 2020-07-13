На таке Україна ніколи не піде

Російський письменник, журналіст і публіцист Саша Сотник висловився про повернення Донбасу в Україну

За його словами, Росія виведе свої війська з окупованого нею Донбасу і поверне регіон до складу України, якщо Київ визнає анексію Криму законною.

Він додав, що в такому випадку, західні санкції проти РФ будуть зняті, але це стане фатальною помилкою для обох держав. Письменник озвучив таку думку 2019 року в інтерв'ю для видання Обозреватель.

"Для Росії Кримнаш – це все. І якби Україна вирішила визнати його російським, Кремль відразу ж виграє в питанні санкцій. Їх знімають, і Путін може навіть стертися ластиком з Донбасу, сказавши, що нас там взагалі не було. Це ваші внутрішні трабли, це ваша громадянська війна. Пєсков постійно каже, "це ваші проблеми, розбирайтеся самі". А з Кримом нікуди не дітися. Це ахіллесова п'ята", – впевнений Сотник.

На його думку, зняття санкцій з Кремля і путінського режиму — це його пролонгація, друге дихання і визнання легітимності.

"Якщо Україна піде на умови Путіна в Криму, це буде дуже велика помилка, фатальна. І не тільки для України, але і для Росії теж", – резюмував він.

Також раніше повідомлялося, що Саша Сотник розповів, що Росія приречена на катастрофу в тому випадку, якщо Володимир Путін буде і далі головним в Кремлі.

Журналіст Саша Сотник стверджує, що якщо Володимир Путін буде при владі ще найближчі 10-20 років, то у Російської Федерації все менше шансів залишитися в її нинішніх кордонах.

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