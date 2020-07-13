Российский писатель, журналист и публицист Саша Сотник высказался о возвращении Донбасса в Украину
По его словам, Россия выведет свои войска с оккупированного ею Донбасса и вернет регион в состав Украины, если Киев признает аннексию Крыма законной.
Он добавил, что в таком случае, западные санкции против РФ будут сняты, но это станет роковой ошибкой для обоих государств. Писатель озвучил такое мнение 2019 года в интервью для издания Обозреватель.
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"Для России Крымнаш – это все. И если бы Украина решила признать его российским, Кремль сразу же выигрывает в вопросе санкций. Их снимают, и Путин может даже стереться ластиком с Донбасса, сказав, что нас там вообще не было. Это ваши внутренние траблы, это ваша гражданская война. Песков постоянно же говорит, "это ваши проблемы, разбирайтесь сами". А с Крымом никуда не деться. Это ахиллесова пята", – уверен Сотник.
По его мнению, снятие санкций с Кремля и путинского режима — это его пролонгация, второе дыхание и признание легитимности.
"Если Украина пойдет на условия Путина по Крыму, это будет очень большая ошибка, роковая. И не только для Украины, но и для России тоже", – подытожил он.
Также ранее сообщалось, что Саша Сотник рассказал, что Россия обречена на катастрофу в том случае, если Владимир Путин будет и дальше главным в Кремле.
Журналист Саша Сотник утверждает, что если Владимир Путин будет у власти еще ближайших 10-20 лет, то у Российской Федерации все меньше шансов остаться в ее нынешних границах.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.