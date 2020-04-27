Российский рок-музыкант Владимир Котляров хлестко распек путинский режим

Он презентовал хлесткую злободневную композицию «Все пройдет», критикующую путинский режим в РФ. Артист опубликовал сольную акустическую версию песни на YouTube-странице.

А в подписи к песни резко прошелся по реалиям России.

«Уже каждый понимает, что Россия с каждой новой наглой выходкой гопников, узурпировавших власть, еще глубже проваливается на дно», – идет речь в подписи под видео.

Музыкант отметил, что перемены наступают лишь тогда, когда люди будут готовы к радикальным действиям и искренне почувствуют в этом потребность, а также решатся «тратить время, силы и рисковать своей жизнью». Кроме того, популярный музыкант подколол россиян за веру в Путина.

«Нечисть никогда не покинет административных кабинетов, большей части населения нет до этого дела, оно просто пытается как-то выжить. Но все-таки важно помнить — не бывает ничего вечного: и режимы меняются, и диктаторы умирают, как и все люди, и в след за самыми смутными временами всегда наступает оттепель», — резюмировал Котляров.

В тексте самой композиции речь идет о смене власти и ситуации в стране, о дороге в светлое будущее без диктаторов, оккупации и войны и жизни в процветающем обществе. В тексте композиции также есть отсылка к президенту РФ Владимиру Путину.

«Моя Россия сидит в тюрьме. Но это пройдет. Какой же черный нам выпал век!» — поет музыкант в одной из строчек.



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